Зукасам принадлежит участок 0,0770 га на ул. Байору соду 4-ои.

На участке стоит построенный в 2015 г. жилой дом площадью 196,81 кв. м и хозпостойка. Владельцы участка занимают высокие посты в госучреждениях.

Зуке – в Министерстве охраны окружающей среды, правда, сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. Зукас с 2012 года возглавляет ЗАО EPSO-G. Это государственная компания, акции которой принадлежат Минэнерго.

В редакцию портала обратились владельцы соседнего участка (имя и фамилия людей редакции известны) и сказали, что стройка на участке Зукасов вызывает у них ряд вопросов. Якобы инспекторы не проверяют Зукасов из-за того, что они занимают влиятельные посты. "Когда у людей такие связи, ничего невозможно сделать", - сказал сосед. Ведь Инспекция по строительству и другие контролирующие ведомства находятся в подчинении у Министерства охраны окружающей среды, где работает Зуке.

Ситуация изменилась только после обращения к премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

"все длится несколько лет. Зукасы хотели построить что-то рядом с моим участком. Я не дал согласия, они построили, мы обратились в инспекцию. После того как я сходил к Сквернялису, им пришлось снести постройку, но фундамент остался. Сейчас какие-то работы продолжаются", - сказал сосед Зукасов.

Он считает, что Зукасы, оставив фундамент не выполнили требование Инспекции по строительству. Кроме того, он опасается, что строительство продолжается. Кроме того, сосед сказал, что Зукас обвиняет его в захвате земли и угрожает ему.

"В прошлом году они оборудовали стоянку для машин,вот и не осталось Начались претензии. Сначала они заявили, что часть забора "их", потом, что весь забор и 25 см земли. Они заявили, что там была какая-то лестница в старый дом. И письма писали, что сделают там вход. 8 раз что-то замеряли. Потом приходили землемеры, по их инициативе", - рассказал сосед Зукасов, который предполагает, что они пытаются повредить и разобрать его забор.

Представитель Строительной инспекции Диана Дамбраускене сказала, что в 2017 г. инспекция признала постройку около соседнего участка нелегальной и обязала убрать ее. Дамбраускене сказала, что других претензий у инспекции к Зукасам нет.

Поврежденный забор соседа.

Национальная земельная служба, которая проверяла правила использования земли, отметила, что претензий ни к Зукасам, ни к их соседу у нее нет.

"Мы объяснили участникам спора, что в соответствии с действующей практикой, они могут решать свои споры через суд", - сказал Аудрюс Гелжинис, представитель НЗС. По действующим в Вильнюсе правилам, возможна погрешность при замере земли в 10 см.