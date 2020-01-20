Вице-председатель парламентского комитета по охране природы Симонас Гентвилас обратился в Генпрокуратуру для защиты общественного интереса в деле о застреленном зубре. Основание для обращения – возможное сокрытие преступления и неверно подсчитанный нанесенный ущерб природе.
J. Slapšinskas
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"Это была нерядовая охота 2 января с участием нерядовых охотников и добыча была нерядовой – беременная самка зубра. Очевидно, что было скрыто преступление. Если убивают беременную самку или самку с детенышем, то ущерб увеличивается, значит, вместо 12 000 евро - это 36 000 евро. Есть обоснованные подозрения, что преступление скрыли и высшие руководители, поскольку и они, возможно, участвовали в охоте", – сказал либерал Гентвилас.

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Депутат заметил, что организовал охоту, возможно, глава отдела Крекенавского лесничества, на охоту были приглашены высокопоставленные представители Министерства охраны окружающей среды и известные предприниматели Литвы.

"Президент отчасти прав, говоря, что сегодня охрана природы чаще покрывает нарушителя, а не защищает природу. С учетом этого правоохрана должна выяснить, кто участвовал в охоте и почему скрыли беременность самки", – сказал Гентвилас.

3 января в Паневежском районе на охотничьих угодьях Крекенавы - Науяместиса ГП "Государственное лесничество" – был незаконно застрелен зубр. По данным источников DELFI, это занесенное в Красную книгу Литвы животное застрелил представитель Литовского союза крестьян и зеленых в горсовете Утенского района Йонас Слапшинскас.

Охота на зубров в Литве запрещена. Зубры входят в число охраняемых в Литве животных.

DELFI удалось связаться с Йонасом Слапшинскасом, он признал свою вину и сказал, что перепутал зубра с кабаном. Он сказал, что уже возместил нанесенный природе ущерб.

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