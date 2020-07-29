"У нас есть право составлять протоколы, но мы считаем, что следует более интенсивно работать с самими учреждениями, для того, чтобы они сами соблюдали распоряжение", – сказал BNS Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

"Больше, возможно, будем работать с самими юридическими лицами – магазинами, службами охраны, которые несут прямую ответственность. На этом этапе, мы видим такие приоритеты", – добавил он.

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Приоритетом полиции, по словам комиссара, являются открытые места.

В Кодексе административных правонарушений предусмотрено, что за несоблюдение обязательных требований грозят штрафы от 200 до 1,5 тыс. евро, а юридическим лицам – от 1,5 до 6 тыс. евро.

Если штраф выплачивается в течение 15 календарных дней, применяется половина предусмотренной суммы.