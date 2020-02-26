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Чтобы совладать с угрозой распространения коронавируса, правительство Литвы в среду объявило режим чрезвычайной ситуации.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Литве объявлена чрезвычайная ситуация
© DELFI / Domantas Pipas

Правительство этим решением также постановило создать Государственный оперативный центр чрезвычайных ситуаций, который теперь будет координировать все действия. Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис сказал, что решение было необходимо в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 и распространением его в Европе.

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По его словам, объявление режима чрезвычайной ситуации позволит упростить использование государственного резерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определённых государств или регионов в Литву и из неё.

"Будут пересмотрены все рекомендации и часть их станет обязательными к исполнению распоряжениями – тогда можно будет принимать решения, выполнение которых будет обязательным", – объяснил Шешельгис.

Правительство также упростило объявление режима чрезвычайной ситуации в государственном масштабе. МВД, которое внесло поправки к Закону о гражданской безопасности, указывает, что это реакция на правовые пробелы, которые выявились, когда в прошлом году произошёл пожар на заводе по переработке покрышек в Алитусе.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся новым вирусом COVID-19 в мире превысило 80 000, умерло почти 2700 человек.

Вирус уже распространился на 28 стран и вызывает всё больше опасений из-за новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В Северной Италии зарегистрировано более 300 случаев заражения, умерло десять человек, страна объявила об ограничениях передвижения в 11 городах.

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