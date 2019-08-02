В связи с удалением памятной доски Норейке-Ветре в прокуратуру Литвы поступили 4 заявления

Генпрокуратура Литвы информировала, что сейчас поступившие жалобы рассматривают, но решения еще не приняты.
Памятную доску со здания библиотеки Академии наук им. Врублевскисов сняли в минувшую субботу. Это решение разделило общество - одни поддержали его, другие возмутились.
Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что доску сняли с учетом того, что Норейка подписал решения нацистской администрации, касавшиеся учреждения гетто и конфискации имущества евреев.
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