В связи с удалением памятной доски Норейке-Ветре в прокуратуру Литвы поступили 4 заявления

В связи с удалением памятной доски генералу Йонасу Норейке-Ветре в прокуратуру Литвы поступили 4 заявления, об этом 2 августа сообщил портал 15min.lt.
Minia susirinko prie sienos, kur kabėjo Jono Noreikos atminimo lenta
© DELFI

Генпрокуратура Литвы информировала, что сейчас поступившие жалобы рассматривают, но решения еще не приняты.

Памятную доску со здания библиотеки Академии наук им. Врублевскисов сняли в минувшую субботу. Это решение разделило общество - одни поддержали его, другие возмутились.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что доску сняли с учетом того, что Норейка подписал решения нацистской администрации, касавшиеся учреждения гетто и конфискации имущества евреев.

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