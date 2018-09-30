"Несколько лет назад приходилось обращаться и говорить (тогда главой МВД был Саулюс Сквернялис) о судьбе конезавода в Бельмонтасе. Тогда ходили слухи, что это место хочет заполучить один очень влиятельный предприниматель. Всегда приходил ответ, что конезавод останется на прежнем месте

А слухи раздуты. Даже имитировали выделение средств на реконструкцию. Сейчас я вижу, что либеральное правительство выполняет обязательства и игнорируются госинтересы. Поэтому я не вижу иной возможности как только обратиться в прокуратуру для защиты общественных интересов, поскольку есть признаки растраты средств и злоупотребления служебным положением", – писал Анушаускас.

Политик не согласился назвать DELFI фамилию предпринимателя, о котором он говорит.

По его словам, все это время постепенно отказывались от услуг конезавода в Бельмонтасе, сокращали количество лошадей, за комплексом плохо смотрели.

"Сейчас говорят, что он разваливается. Конечно, разваливается, если за ним не смотрят. (…) Все делают последовательно. Тогда говорили, что эта рекреационная зона пригодится. Что это значит? Это значит, что кто-то приватизирует и будет делать бизнес", – сказал Анушаускас.

"Из той информации, которую представила полиция – видно, что решение рациональное и логичное. Если возникают какие-то сомнения в вопросе прозрачности, мы не сомневаемся, что полиция может их развеять. Я попросил полицию предоставить депутату и обществу исчерпывающую информацию", – сказал глава МВД Эймутис Мисюнас.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что в основе такого решения лежат экономические расчеты.

"Несколько лет назад провели независимый аудит, подсчитали, что на приведение комплекса в порядок надо 12.5 млн. евро.

Ежегодное содержание комплекса стоит 60 000 евро. Это обычные и косметические нужды, которые не дадут старому зданию развалиться, без инвестиций в здания и конюшни. Если комплекс не привести в порядок, он может рухнуть (несколько лет назад он горел)", – сказано в комментарии Матониса.

По его словам, сейчас у полиции всего 7 лошадей, для нужд полиции достаточно 10 лошадей.

"Из-за 10 лошадей содержать целый комплекс нерационально, поэтому было решено арендовать и покупать услуги по уходу за лошадьми, это стоит дешевле. После конкурса выяснился его победитель – конезавод в Реше. За эту услугу мы будем платить 36 924 евро в год", – сказано в комментарии.

По словам Матониса, комплекс передадут Имущественному банку, поэтому государство будет решать, что с ним делать – передать спортсменам, арендовать или продать на аукционе.

Слова Анушаускаса об интересах влиятельного предпринимателя Матонис прокомментировать не смог.

Литовская пятиборка, олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене сказала, что известия о закрытии этого конезавода вызвали беспокойство у спортсменов и людей, которые привозят сюда на занятия детей.

"В Бельмонтасе была конная полиция и мы - пятиборцы. Мы всегда там тренировались. Это было очень хорошее место. У нас там 5 лошадей, сейчас одну продаем, поскольку по состоянию здоровья она уже не может заниматься спортом. Мы обеспокоены, поскольку выселяют всех. Мы остаемся без базы", – сказала спортсменка, заметив, что это место очень удобно и для занимающихся спортом детей (до туда можно добраться на общественном транспорте).

По ее словам, если этой базы не станет, придется искать место для тренировок за Вильнюсом.

"Я в последнее время уже занималась в Ширвинтос (40 км от Вильнюса). Но там частные конюшни. Содержание лошадей там стоит в два раза дороже. Придется нанимать дополнительно тренера. Это значит больше временных и финансовых затрат. Я не знаю, сможем ли мы ездить так далеко, – сказала Асадаускайте-Заднепровскене.

Реше не кажется ей привлекательным вариантом.

"Насколько я знаю, там большая загруженность. Я не знаю, достаточно ли там места, чтобы принять и конную полицию и пятиборцев. Ситуация очень сложная", – заметила она, сказав, что не считает состояние Бельмонтовских конюшен критическим.

По ее словам, немало средств в манеж вложили частные инвесторы, которые там также занимаются.

"Они много сделали, привели в порядок крышу. (…) Но потом после реформы частных пользователей убрали", – рассказала Асадаускайте-Заднепровскене.

По ее словам, ранее в планах было открыть в Бельмонтасе большую спортивную базу.

"Планировали там все обновить, построить новые конюшни, зал для бокса, различные спортивные кружки. Мы все ждали, что что-то начнется. Но потом об этом забыли и сейчас новости такие, что выгоняют всех. Очень жаль", – сказала Асадаускайте-Заднепровскене.