aA
В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.
Kenkėjas – verpikas vienuolis – kėsinasi į Kuršių nerijos pušynus
Kenkėjas – verpikas vienuolis – kėsinasi į Kuršių nerijos pušynus
© Stopkadras

Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda.

"В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов", – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.

Статьи по теме:
Министр окружающей среды намерен обратиться в ведомства РФ в связи с парафином на взморье  (17)
Глава дирекции нацпарка: количество найденного на Куршской косе парафина беспрецедентно  (30)

"Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива", – сказала она.

То, что в понедельник Москве вручены эти документы, BNS подтвердила и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

Непонятное вещество, похожее на парафин, на литовском взморье заметили 23 января.

Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России. Между тем, министр окружающей среды пообещал обратиться в соответствующие российские ведомства.

Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Пути назад нет: налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве будет ежегодным (29)

С 2023 года в Литве введут ежегодный налог на...

Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (102)

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...

Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (62)

"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....

Zigmantas Balčytis, Rolandas Valiūnas, Gintautas Pangonis, Rimantas Sinkevičius Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai

На охоте, во время которой застрелили зубра, присутствовали депутат парламента, а также представители Grigeo, Biovela (12)

На охоте в Паневежском районе, во время которой...

В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который ездил в Китай

В Каунасскую клиническую больницу из Алитуса...

|Maža didelių žinių kaina