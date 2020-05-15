В связи с открытием границ стран Балтии возможны очереди

"Пока нет очередей на латвийской границе, однако мы продолжим следить за ситуацией, будем проводить мониторинг. Мы договорились с соседями, что при необходимости будем координировать действия, направлять транспортные и пассажирские потоки через различные пункты контроля. Вероятно, что, особенно в конце недели, могут возникнуть определенные очереди на наших пунктах контроля", – заявил Р. Любаевас на пресс-конференции в пятницу.
По данным главы СОГГЛ, с полуночи, когда страны отменили ограничения, до 5 часов утра из Латвии прибыли 69 граждан, а из Литвы выехал 51.
По его словам, во избежание очередей главы погранслужб договорились открыть с понедельника, кроме уже действующих трех КПП, дополнительный пункт пропуска и проверки на литовско-латвийской границе Кальвяй-Мейтене.
Жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства, и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.
Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.
Глава МВД Рита Тамашунене заявила, что с улучшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом, в будущем Литва также может полностью отказаться от контроля границы с Латвией.
"Мы следим за ситуацией, будем выдвигать свои предложения, возможно, думая о будущем, полностью откажемся от контроля на границе с Латвией", – сказала она.
По словам министра, в данный момент гражданам Литвы, следующим в Латвию и Эстонию не нужно указывать цель поездки, с собой у них должен быть паспорт или карточка удостоверения личности, защитные маски, путешественники также должны изучить карантинные требования в этих странах.
Здоровье путешествующих через границу проверяют специалисты Национального центра общественного здоровья.
МИД Литвы сообщил, что это первый подобный пример сотрудничества стран во всем Евросоюзе.
Позже в общую зону планируется включить Польшу и Финляндию.
Общий погранконтроль Польша продлила до 12 июня, но с понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.
Р. Любаевас утверждает, что миграция между Литвой и Польшей по причине ограничений остается небольшой: в четверг из Литвы выехали 11 человек, а из Польши прибыли 46.
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