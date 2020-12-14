В связи с ограничениям передвижения полиция установит посты на дорогах Литвы

"Одной из мер будет блокировка центров муниципалитетов - такая, как была в пасхальные выходные", - сказал BNS в воскресенье генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.
В воскресенье кабмин постановил, что со среды будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением необходимой медицинской помощи или в свое собственное жилье в другом муниципальном образовании.
В границах самоуправления ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.
"Мы отработаем эти алгоритмы, но главное - люди должны будут доказать, что если они куда-то следуют, то это соответствует требованиям, установленным в постановлении правительства", - сказал Р. Пожела.
По словам генкомиссара, при блокировании дорог, как и в пасхальные выходные, будут привлечены Военная полиция и представители военизированного Союза стрелков.
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