"Растет как сумасшедший", – шутит Вида, которая прислала фотографии персикового дерева. Она купила деревце на рынке несколько лет назад. В этом году дерево дало большой урожай, который не столько порадовал Виду, сколько потребовал дополнительных хлопот: сучья не выдерживают тяжести плодов и ломаются, а само дерево больше напоминает персиковую гору, чем дерево.
Persikų medis
© Asmeninis albumas

Само деревце плодоносит уже второй год.

"В этом году плодов много, дереву тяжело их удерживать, я всеми силами стараюсь помочь. Снимаю плоды, подпираю сучья. Надо обрезать дерево", – сказала Вида.

Вида сказала, что о таком урожае и не мечтала, даже сомневалась в том, что оно приживется. Сейчас она ломает голову над тем, что делать с таким обильным урожаем.

Садовод компании Sodaitytės medelynаs Дануте Манаркене сказала, что персик родом из Китая.

"В Литве нет своих сортов персика. Свой сорт есть в Латвии. В Литве обычно выращивают латвийские или американские, канадские сорта", – сказала специалист.

"Особенность персиков в том, что они дают урожай уже на втором году роста. По статистике, плоды завязываются на месте 40% цветков, это высокий показатель для косточковых", – сказала Манаркене.

Специалист заметила, что для того, чтобы избежать поломок сучьев во время плодоношения, дерево надо формировать.

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