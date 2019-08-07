Само деревце плодоносит уже второй год.
"В этом году плодов много, дереву тяжело их удерживать, я всеми силами стараюсь помочь. Снимаю плоды, подпираю сучья. Надо обрезать дерево", – сказала Вида.
Вида сказала, что о таком урожае и не мечтала, даже сомневалась в том, что оно приживется. Сейчас она ломает голову над тем, что делать с таким обильным урожаем.
Садовод компании Sodaitytės medelynаs Дануте Манаркене сказала, что персик родом из Китая.
"В Литве нет своих сортов персика. Свой сорт есть в Латвии. В Литве обычно выращивают латвийские или американские, канадские сорта", – сказала специалист.
"Особенность персиков в том, что они дают урожай уже на втором году роста. По статистике, плоды завязываются на месте 40% цветков, это высокий показатель для косточковых", – сказала Манаркене.
Специалист заметила, что для того, чтобы избежать поломок сучьев во время плодоношения, дерево надо формировать.
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