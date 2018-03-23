23 марта, утром, Участковый суд Вильнюсского района решал вопрос нелегалов из Шри-Ланки, которые приехали в Литву на тягаче с российскими номерами. Нелегалы вели себя спокойно, позировали фотографам и улыбались. Один из них снял носок и показал журналистам, как выглядит обмороженная нога.

Напомним, что 14 нелегалов пограничники обнаружили в полуприцепе российского тягача на КПП Лаворишкес.

Они сказали, что ехали в полуприцепе несколько дней и являются гражданами Шри-Ланки. Пограничники задержали не только нелегалов, но и водителя – гражданина России.

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23 марта суд постановил взять нелегалов под стражу на 6 месяцев. Они будут жить в Центре беженцев.

Поскольку ни один и задержанных по-литовски не говорит, в суде работал переводчик.

Иностранцы находились в хорошем настроении, охотно общались через переводчика.

Задержанные также позировали журналисту DELFI. Когда журналисты фотографировали их, подошел переводчик и велел им снять носки, чтобы показать обмороженные конечности.

На вопрос, больно ли, шриланкиец ответил: "Очень больно".

После заседания суда один из мужчин стал говорить с журналистами перед камерой. По его слова, поездка была ужасной – в полуприцепе было холодно, они не могли двигаться.

Собеседник сказал, что не знает, знал ли водитель о их существовании. По их словам, они только выполняли то, что им говорили делать. По словам шриланкийца, в полуприцепе они провели 4 суток.

В среду утром начались 5-е сутки их пути, но их обнаружили пограничники.

В конце суда каждый из нелегалов должен был встать и подтвердить, что он понял, какое решение принял суд. Но не для всех из них это была легкая задача. У многих обморожены ноги, им больно ходить и стоять. По этой причине судья Миндаугас Повиланскас разрешил им говорить сидя.

В пресс-релизе СОГГ сказано, что пограничникам пришлось на руках выносить нелегалов из полуприцепа.

По словам судьи, ни у одного из нелегалов нет ни родственников, ни друзей, ни знакомых в Литве, поэтому их разместят в Центре беженцев.

Нелегалам был предоставлен государственный адвокат. Он сказал, что не выступает против ареста, который не противоречит закону.

В 11.20 ч. судья объявил, что нелегалы до сентября 2018 года останутся под арестом, если до этого времени не решится их вопрос.

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