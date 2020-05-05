В суде – первое дело о нарушении правил карантина: сбежавшую из клиники эмигрантку отправили подметать улицы

Судья Олег Зайцев вынес приговор по этому делу - 41-летняя Жанна П. получила наказание в виде общественных работ на два месяца (работать ей придется по 20 часов в месяц). Женщина раньше уже была не раз судима.

Согласно материалам дела, Жанна П. сбежала из палаты Сантаришкской клиники, где ее лечили от коронавируса (COVID-19) 7 апреля. Диагноз женщине поставили 5 апреля.

Женщина села в автобус, потом в троллейбус и приехала домой на ул. Геросёс Вильтес. По дороге она познакомилась с мужчиной, пила с ним алкоголь из одной бутылки, закусывала. Так женщина поставила под угрозу здоровье других людей. В тот же день ее нашла полиция и вернула в больницу.

Женщина свою вину признала. Она рассказала, что вернулась из-за границы 3 апреля на автобусе. На границе у нее взяли данные и образец для исследования. Женщина уверяет, что никаких симптомов не чувствовала. На границе она сказала, что хочет изолироваться у себя дома, но не подумала, что в общежитии с общей кухней, туалетом и коридором может представлять угрозу для соседей.

Через несколько дней к ней домой приехали врачи и полиция и увезли ее в клинику, сообщив, что у нее коронавирус. У нее взяли повторный образец на анализ.

Женщине повторно поставили диагноз и положили в палату.

"Я была голодна, всю ночь провела в палатке, где ждала результата анализа, мне все это надоело, и я решила бежать через окно", – рассказала она, заметив, что не думала о том, что нарушает правила.

Она уверяла, что сожалеет о содеянном.

Суд, назначая наказание, учел, что женщина раньше несколько раз была судима за криминальные преступления: кражи, хранение наркотиков, нанесение ущерба здоровью. Кроме того, по данным полиции женщина также занималась проституцией.