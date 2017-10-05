В суде опровергают версию Комскиса: собаку он застрелил намеренно

Адвокат Комскиса Аушра Ручене пытается выяснить, почему эксперты не провели экспертизу – может пуля попала в собаку рикошетом. Такую версию Комскис выдвинул сразу после инцидента.

"За несколько минут до этого эта же собака напала на моего брата Зенонаса, мы охотились вместе. Он был около автомобиля. Он спросил у пограничника дорогу, но тот все равно натравил на него собаку. Собака схватила брата за рукав. Брат ее оттолкнул", – рассказал в суде Комскис.

Ручене уверяет, что дело было возбуждено и Комскис был осужден "после одного звонка", но не назвала звонившего.

"Какая теперь разница. Человек уже осужден. Слышали бы вы, какими были допросы, есть записи в суде", – сказала адвокат.

Эксперты указали, что они провели тщательное исследование, на основе которого и были составлены выводы.

"На ремне не было следов выстрела. Я проделал экспертный выстрел. расстояние было больше 2,5 м. Это могло быть и 10, и 20 м, точно сказать не могу. Но выстрел не был сделан с близкого расстояния", – сказал эксперт Альфонсас Юрявичюс.

Эксперт указал, что в ходе эксперимента было использовано такое же оружие, из какого был застрелен Рамзис.

Эксперты указали, что есть разница в ранах полученных с близкого и дальнего расстояния. В выводах сказано, что собака не находилась рядом с Комскисом.

Суд выяснял, использовался ли охотником оптический прицел. Но эксперты сказали, что если расстояние было 10 м, то необходимости в нем не было. Эксперты опровергли версию рикошета – на пуле его следов не было.

"Следов рикошета на пуле я не вижу", – сказал эксперт Эгидиюс Бурздикас, он заметил, что рана была сделана неповрежденной пулей, сама пуля деформировалась лишь когда попала в тело собаки.

Суд решил, что будет проведена еще одна экспертиза. В суд должны доставить оружие, из которого был застрелен Рамзис.

Пограничный пес Рамзис был застрелен в сентябре 2016 года во время преследования контрабандистов в пределах деревни Шерейтлаукис, у Немана.

Пограничники устроили засаду, был задержан приехавший за грузом 31-летний житель Пагегяй, еще трое мужчин скрылись в лесу.

Кинолог с трехлетней бельгийской овчаркой Рамзисом шел по следу беглецов, во время преследования собака была застрелена. Инцидент произошел днем, собака была в специальном светоотражающем жителе с опознавательными знаками СОГГ.