В суде – дело сломавшего девушке челюсть жителя Юрбаркаса: ждет дополнительный допрос

В четверг утром осужденный Мантас явился в суд с отцом, который передал его адвокату.

Осужденный был в маске и на улице. Ни по дороге в суд, ни в зале заседания он не произнес ни слова.

Назначенное Мантасу наказание вызвало немало дискуссий в обществе, многие считают, что оно слишком мягкое; суды не спешат приговаривать несовершеннолетних к реальному наказанию даже за тяжкие преступления. Адвокат пострадавшей девушки Миндаугас Василяускас сказал, что это порочная практика, из-за которой несовершеннолетние чувствуют себя очень смело.

Василяускас сказал, что, по его мнению, молодой человек должен быть приговорен к реальному наказанию, поскольку его преступление нанесло долгосрочный ущерб, как физический, так и моральный. Кроме того, адвокат обжаловал возмещение морального ущерба в размере 12 000 евро. Адвокат указал, что это намного меньше, чем требовали возместить.

Василяускас в суде попросил провести расследование заново.

"Суд учел наши аргументы, что обстоятельства происшествия неясны и разрешил дополнительно допросить осужденного. Это подтвердило, что суд первой инстанции сделал не все, что должен был", – сказал Василяускас и прибавил, что очевидцев дополнительно опрашивать не будут.

Прокуратура также просит назначить 18-летнему осужденному реальное лишение свободы (его судили как несовершеннолетнего, поскольку на момент совершения преступления ему было 17 лет).

Адвокат юноши сказал, что иск был подан по инициативе адвоката - ни юноша, ни его родители не просили обжаловать постановление суда. По словам адвоката, молодой человек не изнасиловал девушку не потому, что ему помешали, а потому, что сам отказался от этой идеи – значит, юридически за это его не должны судить.

Delfi напоминает, что преступление было совершено 26 мая, 2019 г. в 4.30 ч. Преступление было совершено в усадьбе сельского туризма в Таурагском районе, где нетрезвый (1,12 промилле) молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.). э