Каунасский окружной суд 17 октября продолжил рассмотрение дела об убийстве Евы Страздаускайте. На закрытом заседании продолжается опрос свидетелей, также обсудят иски пострадавших – родителей Евы.
Įtariamieji I. Strazdauskaitės nužudymo byloje
© DELFI / Rafael Achmedov

"Предъявлены большие иски – стотысячные", – сказал один из адвокатов.

По словам юристов, решая вопрос о возмещении ущерба, суд должен углубиться в их обоснованность. Больше всего споров возникает по вопросу возмещения морального ущерба, поскольку его подсчитать сложнее, чем материальный.

Страздаускайте 5 марта 2017 года на машине уехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело нашли в Кедайняйском районе. По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой. Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала. По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль.

Статьи по теме:
В деле об убийстве Страздаускайте - последние свидетельства  (2)
Суд продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве Страздаускайте  (2)

В ходе расследования выяснилось, что преступление совершила группа жителей Кедайняй. Девушку было решено убить, поскольку она видела их лица и могла сообщить об угоне в полицию.

Кузены Беляускасы - Каролис, Ляонас и Мантас - обвиняемые по этому делу. Их обвиняют в жестоком убийстве девушки с целью сокрытия другого преступления. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и уничтожении чужого имущества. Максимальный срок за такое преступление – пожизненное лишение свободы.

На предыдущем заседании суда показания дал последний из подозреваемых – Ляонас Беляускас. Он признался, что это он убил девушку лопатой. Возможно, он пытается взять вину на себя, чтобы смягчить наказание другим обвиняемым.

В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.

Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.

Статьи по теме:

Обвиняемые в убийстве Страздаускайте подали в суд необычное заявление

22 июня Каунасский окружной суд должен был приступить к...

Подозреваемых в убийстве Страздаускайте ждут невеселые новости (6)

Подозреваемых в жестоком убийстве жительницы Плунге...

Завершено расследование дела об убийстве Страздаускайте, но дело в суд еще не передано (5)

Завершено расследование дела об убийстве Евы...

Кишкис: представленная информация о пропавшей девушке сразу вызвала подозрение (53)

После убийства 26-летней Евы Страздаускайте редакцию...

В Плунге состоялись похороны Евы Страздаускайте (10)

15 марта в Плунге состоялись похороны жестоко убитой...

Генкомиссар: дело Страздаускайте было сложно расследовать из-за нелогичных действий преступников (117)

Генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас сказал,...

Общество

В этом году в Литве зафиксировали в два раза больше инцидентов с участием людей на самокатах

В Литве появляются новые виды транспорта,...

Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро (5)

Правительство Литвы не выделило полиции на следующий...

В суде – дело об убийстве Страздаускайте: предъявлены стотысячные иски (3)

Каунасский окружной суд 17 октября продолжил...

С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно (12)

Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...

В Литве зафиксированы случаи нападения волков на людей (9)

В конце сентября несколько жителей Кедайняйского...

TOP новостей

Новейшие рейтинги: скачок Науседы и изменение ситуации Грибаускайте (45)

Новейший опрос общественного мнения показал, что...

"Людей не будет, степь останется!" Что происходит с водой в воюющем Донбассе и какой эта вода поступает в Россию (53)

"Людей здесь не будет, шахты закончатся, вода может в...

"Продолжаю учиться литовскому спокойствию": как "рязанская девчонка" стала своей в Литве (29)

Истории эмигрантов из России в Литву бывают разные: от...

С июля 2020 года часть жителей Литвы будет получать лекарства бесплатно (12)

Парламент Литвы одобрил новый порядок, согласно...

Обещания не выполнены: зарплаты полицейских в Литве меньше 1000 евро (5)

Правительство Литвы не выделило полиции на следующий...