"Предъявлены большие иски – стотысячные", – сказал один из адвокатов.
По словам юристов, решая вопрос о возмещении ущерба, суд должен углубиться в их обоснованность. Больше всего споров возникает по вопросу возмещения морального ущерба, поскольку его подсчитать сложнее, чем материальный.
Страздаускайте 5 марта 2017 года на машине уехала в Вильнюс из Плунге и пропала. Через несколько дней ее тело нашли в Кедайняйском районе. По данным следствия, девушку насмерть забили лопатой. Подозревают, что девушку убили за роскошный автомобиль, на котором она ехала. По данным дела, обвиняемые, имитировали ДТП, а когда девушка вышла из автомобиля похитили ее и автомобиль.
В ходе расследования выяснилось, что преступление совершила группа жителей Кедайняй. Девушку было решено убить, поскольку она видела их лица и могла сообщить об угоне в полицию.
Кузены Беляускасы - Каролис, Ляонас и Мантас - обвиняемые по этому делу. Их обвиняют в жестоком убийстве девушки с целью сокрытия другого преступления. Их также обвиняют в незаконном лишении свободы и уничтожении чужого имущества. Максимальный срок за такое преступление – пожизненное лишение свободы.
На предыдущем заседании суда показания дал последний из подозреваемых – Ляонас Беляускас. Он признался, что это он убил девушку лопатой. Возможно, он пытается взять вину на себя, чтобы смягчить наказание другим обвиняемым.
В этом деле есть еще двое обвиняемых: Альгиматас Станкявичюс из Мариямполе, которого подозревают в незаконном хранении огнестрельного оружия, и Томас Загурскис из Кедайняй, которого обвиняют в вооруженном грабеже.
Беляускасов и Загурскиса также обвиняют в похищении дорогостоящего чужого имущества – автомобиля, который стоит больше 32 000 евро и личных вещей и денег у двоих граждан Латвии.
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