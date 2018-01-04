Расследование в связи с незаконной финансовой деятельностью было начато в марте 2012 года по заявлению Центробанка Литвы.

В ходе расследования выяснили, что в 2011 г. в Литве начала действовать группа лиц, которые по методу финансовой пирамиды, созданному гражданином России Сергеем Мавроди призывали людей инвестировать в MMM-2011, обещая огромную прибыль – до 55% годовых.

Мошенники рекламировали свою деятельность в телепередачах, ежедневниках, на рекламных стендах, через брошюры и во время конференций и семинаров.

По данным прокуратуры, они говорили людям, что деятельность MMM-2011 законна, что система действует и будет действовать в будущем безо всяких препон, в деятельность системы в Литве вовлекли около 800 поверивших в систему людей.

С апреля 2011 по июнь 2012 г. люди перевели в финансовую пирамиду почти 2 млн. литов (около 600 000 евро), 41 000 евро, 16 000 долларов США, 22 000 фунтов стерлингов. Главы преступной группировки организовали распределение средств между собой и другими членами финансовой пирамиды, присвоив себе чужие деньги.

"Это было сложное расследование, требовавшее внимания и кропотливого труда. Преступления совершались в интернете, использовали различное компьютерное оборудование. Во время расследования изъяли и исследовали компьютеры, получили выводы экспертов, установили масштабы совершенных преступлений, полученные доходы. Преступления совершали не только в Литве, но и за рубежом: в Германии, Великобритании и Чехии", – сказал прокурор Регимантас Жукаускас.

В деле 89 томов. Одному из организаторов - А.С. - предъявлены обвинения в связи с незаконной финансовой деятельностью, мошенничеством, незаконной юридической деятельностью и легализацией имущества, приобретенного незаконным путем, еще 6 человек обвиняются в незаконной финансовой деятельности и мошенничестве, один из них – в незаконном хранении патронов, обнаруженных во время обыска.

Еще двух человек обвиняют в незаконной финансовой деятельности. Во время расследования права подозреваемых на имущество были ограничены.

Всего было 43 подозреваемых, в 17 случаях люди были оправданы и подозрения с них сняты.

В ходе расследования дела 18 подозреваемых отделили. В семи случаях подозреваемые были переданы на поруки. 10 человек признали виновными в незаконной финансовой деятельности, им назначены денежные штрафы. В отношении одного лица расследование продолжается, поскольку он сейчас отбывает наказание в Испании.