В параде участвовали литовские и американские военные, добровольцы и представители американских компаний и организаций. Праздник организовала ассоциация American Chamber of Commerce, играл Литовский военный оркестр.
В пятницу в столице начались "американские выходные". Они будут длиться до воскресного вечера. Поскольку пока возможности путешествовать ограничены, Вильнюс предлагает провести выходные в американском ритме. В программе на выходные не только американская музыка, еда, но и веселый День независимости.
В воскресенье с 10.00 ч. на проспекте Гедиминаса пройдут занятия бейсболом, на Лукишкской площади можно будет попробовать американскую еду и посмотреть американские мультфильмы.
С 12.00 ч. дети на Лукишкской площади смогут принять участия в мастер-классе художника Саулюса Дастикаса. Дети будут рисовать картины на большом полотне – рисунок будет выполнен цветами американского флага.
Весь день будет проходить ориентационная игра "Американская мечта в Вильнюсе", экскурсоводы будут проводить тематические экскурсии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На литовских курортах нет иностранных туристов: как города живут без россиян и белорусов? (9)
Карантин больно ударил по литовским курортам, которые...
Кемпинг в Паланге: цены начинаются с 10 евро (7)
В Паланге отдыхающих встречает море и бесконечная...
В субботу в Вильнюсе состоялся парад по случаю Дня независимости США (21)
В субботу, 4 июля, в столице Литвы состоялся парад по...
В Литве водителей, не выпускающих из рук телефоны, ждет лишение прав (60)
Согласно статистике, в июне на дорогах Литвы погибли...
Состоятельные жители Литвы едут в Юрмалу: там больше уединения и роскоши (60)
Юрмалу ( Латвия ) полюбили не только российские звезды,...