В субботу в Вильнюсе состоялся парад по случаю Дня независимости США

В параде участвовали литовские и американские военные, добровольцы и представители американских компаний и организаций. Праздник организовала ассоциация American Chamber of Commerce, играл Литовский военный оркестр.

В пятницу в столице начались "американские выходные". Они будут длиться до воскресного вечера. Поскольку пока возможности путешествовать ограничены, Вильнюс предлагает провести выходные в американском ритме. В программе на выходные не только американская музыка, еда, но и веселый День независимости.

В воскресенье с 10.00 ч. на проспекте Гедиминаса пройдут занятия бейсболом, на Лукишкской площади можно будет попробовать американскую еду и посмотреть американские мультфильмы.

С 12.00 ч. дети на Лукишкской площади смогут принять участия в мастер-классе художника Саулюса Дастикаса. Дети будут рисовать картины на большом полотне – рисунок будет выполнен цветами американского флага.

Весь день будет проходить ориентационная игра "Американская мечта в Вильнюсе", экскурсоводы будут проводить тематические экскурсии.