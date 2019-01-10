12 января нельзя оставлять автомобили на стоянках у Антакальнисского кладбища и у телебашни. С 12 ч. до конца мероприятия изменится порядок движения скорых автобусов – 1G, 2G, 3G, 4G, 6G, автобусов – 5, 7, 10, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 69, 73, 75, 88 ir 89 и троллейбусов – 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17.
Автобусы 1G, 3G, 5, 10, 24, 33 (в направлении города из Гуряй), 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 75, 88 и 89, а также троллейбусы 10, 12 и 14 будут следовать по измененным трассам. Все они, за исключением скорых автобусов, будут останавливаться на всех остановках.
В определенное время троллейбусы 1, 3, 9, 18, 19 и 20 маршрутов не будут ходить вообще, также какое-то время не будут ездить следующие автобусы - 30 (в сторону Пилайте из Северного городка), 32 (в сторону Пашилайчай со Жверинаса), 54 (в сторону города из Пилайте) и 59 (в сторону Григишкес со Жверинаса).
Автобусы 2G, 4G (в сторону города из Пилайте), 6G, 7, 27, 30 (в сторону города), 32 (в сторону города), 34, 37, 49, 69, 54 (в сторону города с вокзала), 55, 59 (в сторону города из Григишкес) и 63, а также 7 и 16 троллейбусы будут ходить по укороченным трассам.
4G (в сторону Пилайте с Саулетекиса) и 33 автобусы, а также 2, 4, 6, 7 (в сторону Пашилайчай с вокзала) и 17 троллейбусы и часть троллейбусов 10, 12 и 14 маршрутов будут курсировать по реальному расписанию с учетом ограничения и скоростью преодоления участка участниками забега.
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