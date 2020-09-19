В субботу в Вильнюсе проходят мероприятия 52-го Дня физика - FiDi

Это самый большой студенческий праздник в Литве, который отмечают с 1968 года в первую субботу апреля. В этом году из-за карантина его перенесли на начало учебного года. Аналогов этому празднику нет во всем мире. Идея праздника появилась естественным образом как средство самовыражения молодежи, позже она приобрела форму протеста против тогдашней власти. Со временем праздник, длившийся один день, стал неотъемлемой частью как Факультета физики Вильнюсского университета, так и вильнюсской культуры.
Кроме многочисленных мероприятий в Физленде, пройдет праздничное шествие с участием Мино Завра (сына Дино Завра). На этот раз оно, вопреки традициям, начнется на Ратушной площади в 16 ч. Как обычно Мино Завр посетит студенток Филологического факультета. Это шествие, своеобразное паломничество, просьба о прощении за то, что когда-то, согласно легенде, Дино Завр съел студентку Филологического факультета.
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