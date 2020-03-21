В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее число – 83

Сообщается, что 9 случаев зафиксированы в Вильнюсе, из них - 2 привозные и 6, информация о которых выясняется и будет представлена позже. В Клайпеде установлены 4 привозных случая, все они были проверены в мобильном пункте. В Шяуляй коронавирус установили у пациента, который вернулся из Мексики через Турцию (он изолирован дома, так как чувствует себя хорошо).

Мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал Delfi, что среди тех, у кого в субботу диагностировали коронавирус, есть еще один врач из Укмерге.

"В других медучреждениях этот врач не работает", - сказал мэр и подтвердил, что у этого врача был контакт с первым заболевшим медиком. Яницкас не мог сказать, находится ли врач в больнице и проверены ли члены его семьи.

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.