Первая декада января завершилась сырой и теплой погодой. В пятницу температура поднялась до 5-8 градусов тепла. Это не был рекорд, однако все равно было достаточно тепло для января. Рекорд был установлен 10 января 2007 года - это было 9-13 градусов тепла.
Vilnius ryte
© DELFI / Laimonas Jankauskas

В субботу утром ожидается северный ветер, который принесет холод и более сухую погоду. На северо-востоке утром еще будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. На юго-востоке небольшой дождь еще может наблюдаться и в утренние часы. На западе и на севере облака рассеются. Утром на севере будет 0-2 градуса тепла, на юге 3-4 градуса тепла. Днем теплее не станет, наоборот ожидается похолодание. Во второй половине дня будет дуть западный ветер.

В Вильнюсе дождь прекратится до обеда, но все равно день будет пасмурным. Утром будет около 4 градусов тепла, а днем температура опустится до 2 градусов.

В Каунасе дождь прекратится утром, после обеда слой облаков уменьшится, будет 2-3 градуса тепла.

В Клайпеде ожидается немало прояснений. Утром будет 3, а после обеда 4-5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье без осадков. Местами возможен гололед. Усилится ветер. На юге будет около 2 градусов мороза, в других районах около 0. Днем на западе и на севере снова пойдет дождь. Будет ветрено, воздух прогреется до 2-6 градусов тепла.

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