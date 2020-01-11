В субботу утром ожидается северный ветер, который принесет холод и более сухую погоду. На северо-востоке утром еще будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. На юго-востоке небольшой дождь еще может наблюдаться и в утренние часы. На западе и на севере облака рассеются. Утром на севере будет 0-2 градуса тепла, на юге 3-4 градуса тепла. Днем теплее не станет, наоборот ожидается похолодание. Во второй половине дня будет дуть западный ветер.
В Вильнюсе дождь прекратится до обеда, но все равно день будет пасмурным. Утром будет около 4 градусов тепла, а днем температура опустится до 2 градусов.
В Каунасе дождь прекратится утром, после обеда слой облаков уменьшится, будет 2-3 градуса тепла.
В Клайпеде ожидается немало прояснений. Утром будет 3, а после обеда 4-5 градусов тепла.
В ночь на воскресенье без осадков. Местами возможен гололед. Усилится ветер. На юге будет около 2 градусов мороза, в других районах около 0. Днем на западе и на севере снова пойдет дождь. Будет ветрено, воздух прогреется до 2-6 градусов тепла.
56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список (1)
В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...
Профсоюзы озабочены будущим работников компании Grigeo (4)
Председатель литовского профсоюза "Солидарность" (...
Жительница Клайпеды пытается спасти елки, не боится даже штрафа (3)
В Клайпеде, в квартале Вите, проживает Рита Купрялене,...
В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)
"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...
В Вильнюсе проходит традиционный забег в память о жертвах событий 13 января (14)
В Вильнюсе в субботу состоится традиционный забег в...
TOP новостей
Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки (122)
Весть о том, что Литовская полиция начала пользоваться...
Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing (514)
Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек...
В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)
"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...
56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список (1)
В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...
Актер: я уже давно не покупаю туалетную бумагу Grigeo по иной причине (26)
Актер Эймутис Квошчаускас, который участвовал в...