Водители сообщили в редакцию DELFI, что был затоплен участок ул. Наугардуко под ул. Тукстантмячё, проехать там было невозможно.

Сложной была ситуация на ул. Жальгирё и ее перекрестке с ул. Гележинё Вилко. Здесь вода не успевала стекать в дождевую канализацию, поэтому уровень воды на дороге быстро увеличился.

В этом месте образовалась настолько глубокая лужа, что в ней застрял один автомобиль. Водители сообщали, что непроездной стал и участок ул. Гележинё Вилко в сторону Балтупяй. Там вода водопадом стекала вниз.

Читатель DELFI Мантас М. информировал, что была затоплена и центральная часть столицы, ул. Пилес. На снятом им видео видно, как дождевая вода несет вниз все, что попадается у нее на пути.

Компания Grinda, отвечающая за улицы Вильнюса, в начале ливня сообщила, что в самых опасных местах было перекрыто движение.

Невозможно было проехать по проспекту Саванорю на круговом перекрестке под ул. Тукстантмячё.

Движение было перекрыто и на ул. Т.Нарбуто. Читатели DELFI сообщили, что полиция временно перекрыла движение и на дороге под круговым перекрестком у педагогического университета.

Однако после дождя, по данным Grindа, движение на всех этих участках было восстановлено.

В сильные дожди водителям рекомендуют объезжать следующие участки:

ул. T.Нарбуто (у ТЦ Panorama);

ул. Гележине Вилко под круговым перекрестком у педагогического университета;

проспект Саванорю на круговом перекрестке под ул. Тукстантмячё;

ул. Жальгирё у перекрестка с ул. Гележинё Вилко;

ул. Веркю около перекрестка с ул. Карейвю;

Западная объездная дорога (у старой дороги Пилайте).