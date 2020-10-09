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С 5 по 8 октября в Литве состоялось досрочное голосование на выборах в Сейм. Основной день голосования состоится в это воскресенье 11 октября. В выборах участвуют 17 политических партий и 1755 кандидатов, 758 из которых по одномандатным округам, а остальные - по партийным спискам. Среди одномандатников подавляющая часть выдвинута политическими партиями, самовыдвиженцами пошли лишь 23 человека.
В студии Delfi - заместитель председателя Главной избирательной комиссии Литвы Светлана Мисявичине, которая рассказала о ходе выборов, выявленных нарушениях, явке избирателей и многом другом.
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