В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве?

Скопировать ссылку В студии DELFI TV: Что происходит с польским и русским языками в Литве?

Каким статусом обладают русский и польский языки в Литве, носителями которых являются представители двух самых крупных национальных общин в нашей стране. Как эти языки меняются и взаимодействуют с литовским? Какие у них перспективы в Литве?