Спектакль "Театр одного Шендеровича" пройдет в Вильнюсе 29 октября в Польском доме в 19:00.
Писатель, сатирик, сценарист и журналист, нешуточно талантлив во всех литературных жанрах, "остроумный и ехидный" Виктор Шендерович посвятил целый концерт одним только пьесам. Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Ведь он — драматург, пьесы которого с успехом идут по всему миру.
Фрагменты прозвучат в неподражаемом авторском исполнении Шендеровича-драматурга и Шендеровича-актёра, в кармане которого диплом "режиссёра самодеятельных театральных коллективов", а за плечами – студия Олега Табакова, преподавание в ГИТИСе и много другого интересного театрального опыта. "Маленькие пьески", как называет их сам Шендерович, он начал писать давно, но вот первая "полнометражная" появилась 15 лет назад и с 2002 года идёт на сцене "Табакерки". Ещё одна – "Вечерний выезд общества слепых" – в театре Сатиры.
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