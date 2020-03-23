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В новом цикле передач "На карантине" мы рассказываем о жизни в Литве и других странах в условиях пандемии и карантина. Первая передача посвящена волонтерским инициативам и людям творческим - актерам театров.

Участники интервью: литовский журналист, ведущий ТВ Андрюс Тапинас и актер Русского драмтеатра Литвы Дмитрий Денисюк.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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