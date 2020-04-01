31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался 75-летний Виктор Дашкевич. Его тест на Covid -19 оказался положительным. Первую смерть от коронавируса подтвердил и президент Лукашенко, назвав жертву эпидемии «бедолагой». Но стала ли эта смерть первой, и вообще насколько можно доверять статистике Минздрава Беларуси?

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига утверждает, что ситуация с коронавирусом в соседней Беларуси вызывает беспокойство.

Министр обратил внимание на речи президента Александра Лукашенко, в которых принижается масштаб кризиса, и сообщается о решении властей не прекращать спортивные мероприятия.

"Сложно оценить, насколько на самом деле эти публичные сообщения или телерепортажи отражают или не отражают реальность, но высказывания белорусского руководителя и снятые изображения, на которых позируют на спортивных мероприятиях, где много людей, и заявляют, что здесь вируса нет, действительно вызывают озабоченность", – заявил А. Верига в среду на пресс-конференции.

Ведущая сегодняшнего выпуска программы "На карантине" Настасья Явмен обсуждает эпидемиологическую ситуацию в Беларуси с популярным белорусским блогером Степаном Светловым и пресс-секретарём Белорусской ассоциации журналистов Борисом Горецким.

"Сложно оценить, насколько на самом деле эти публичные сообщения или телерепортажи отражают или не отражают реальность, но высказывания белорусского руководителя и снятые изображения, на которых позируют на спортивных мероприятиях, где много людей, и заявляют, что здесь вируса нет, действительно вызывают озабоченность", – заявил А. Верига в среду на пресс-конференции.

Своеобразным инфоцентром Беларуси по коронавирусу стал телеграмм-канал блогера NEXTA (Степана Светлова), с которым медики и пациенты делятся внутренними документами или свидетельствами.

Город Витебск - эпицентр?



"Сложно сказать, что Витебск является эпицентром, хотя по нашим данным там случаев немного меньше, чем в столице, в Минске. Но тем не менее по количеству инфицированный, по количеству так называемых пневмоний Витебск на втором месте.

Вероятно, это произошло из-за того, что очень много туристов приезжает в Витебск, в особенности российский туристов: многие приезжают в санатории, к родственниками. Многие жители Витебска ездят в Россию на заработки и, вероятно, из-за того, что границы открыты, Витебск стал своеобразным эпицентром. Ну, или как сказал Лукашенко: “Там просто климат другой”.

По нашим сведениям, только от пневмонии на прошлой неделе в Витебске скончались 22 человека. Возможно, это действительно была пневмония, но я напомню, что актеру Виктору Дашкевичу, который недавно скончался, поставили диагноз “неуточненная пневмония”. Сложно говорить о том, какие случаи действительно являются пневмонией, а какие - пневмония, вызванная коронавирусом. И власти пытаются всячески скрыть эту информацию",- рассказывает С. Светлов.

Что происходит в Беларуси

"Люди очень обеспокоены. Мы получаем документы из разных уголков страны и, к сожалению, не все из этого можно опубликовать, поскольку мы заботимся о безопасности источников. Через свидетельства очевидцев, через информацию, которую имеем, мы стараемся сопоставлять факты и создавать полную картину по стране.

Мы не хотели этого делать, стараясь опираться на официальную информацию. Поскольку Минздрав вчера прекратил давать общие цифры по количеству заболеваний в стране (дают только информацию за последние сутки), мы приняли решение давать полную информацию, которая у нас есть", - делится блогер.

Проверка получаемой информации

"Мы работает над любой информацией от подписчиков. Буквально несколько минут назад нам удалось подтвердить, что коронавирус добрался и до МАЗа. По словам очевидцев, по фотографиям медиков, по внутренним источникам мы поняли, что это правда, и, вероятнее всего, половина работников завода будет запираться как контакты первого уровня. То есть, карантин не введен, все работает, и контактов первого уровня может быть очень много.

Таким образом, мы пытаемся проверять любую информацию. Есть информация о том, что в Минском метро очень много машинистов и техническим работников сейчас госпитализируют с подозрением на коронавирус, мы это проверяем".

Без паники

Власти Беларуси всячески избегают слова "карантин", дали приказ действовать локально: отслеживать контакты зараженного первого и второго уровня, изолировать с подозрением на вирус и даже дезинфицировать места, где бывал заболевший.

Возможно, паника возникла не среди населения, а внутри белорусской вертикали власти?

"Да, и очень много людей из этой вертикали не понимают, как такое возможно. Очень много нам пишут чиновников, который работают в райисполкомах, горисполкомах, больницах. Очень много свидетельств врачей, которые не понимают, почему мы не идем по пути цивилизованных стран.

Паника возникает не от того, что они пытаются скрыть эту информацию. Она возникает из-за того, что сокрытие этой информации приводит к слухам, в том числе о смерти, каких-то других вспышках. Власти этого не понимают, они действуют старыми методами. Но в эру современных технологий это невозможно", - отмечает собеседник.

#останьтесьдома

Так ли легко остаться дома, когда работу на дом не перевели, а за пропущенные семинары студентам все еще ставят прогулы. Что можно делать в стране, где официально карантин не объявлен?

"Многие спрашивают: "как я останусь дома, если меня уволят?" Ходить на работу мы, конечно, должны. Просто нужно никуда, кроме работы, не выходить: не выходить в город, стараться избегать людных мест.

Что касается студентов. Несмотря на то, что была сверху спущена директива о противостоянии этому, многие ВУЗы идут навстречу студентам, и они подписывают специальные бланки с просьбами освободить от занятий или переводе на самообучение в связи с распространением коронавируса. Многие пошли навстречу и делают полезные вещи для студентов, которые действительно хотят заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - заключает блогер Степан Светлов.

Сложности в освещении ситуации

Значительное запаздывание официальных данных о коронавирусе в Беларуси ставит в затруднительное положение журналистов, которые должны сообщать взволнованным читателям о ситуации с эпидемией. В распоряжении СМИ остаются письма читателей, интервью с заболевшими, которые, однако, не дают полной информации о ситуации в стране.

О том, с какими сложностями сталкиваются журналисты при подготовке материалов о коронавирусе Delfi рассказал пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

"Самая главная сложность - доступ к информации. Министерство здравоохранения перестало давать полную информацию, и мало кто из журналистов верит в числа, которые публиковались Минздравом.

К сожалению, в нашей стране много раз было так, что власть говорила об одном, а реальная картина оказывалась совершенной другой. Несколько дней Минздрав упирался и говорил, что не будет разглашать данные о конкретных пациентах, ссылаясь на медицинскую тайну. Но вчера, когда умер отец нашей коллеги в Витебске, облисполком Витебска, областная чиновница, в эфире телеканала выдала все диагнозы этого человека.

Становится понятно, что ни о какой медицинской тайне речи не идет, а власть беспокоится лишь о том, чтобы не показывать картину заболеваемости. Для чего это делается, я не знаю, но могу предположить, что это делается для того, чтобы успокоить граждан, показать, что жизнь продолжается и надо ходить на работу. С другой стороны, это делается для того, чтобы показать позитивный имидж Минздрава, хотя он подпорчен пресс-службой этого ведомства, которая не отвечает на запросы журналистов, не публикует общую картину. Такое чувство, что пресс-служба Минздрава сама не знает полную картину в стране.

Беларусь остается страной, где власти закрыты от общества

"Многое время белорусская властная система затачивалась на то, чтобы максимально оградить распространение информации. Если что-то случается, то первое, что делают власти, это не ликвидируют проблему, а ликвидируют возможность проникновения информации об этой проблеме. Многие подумают, что мы в 1986 году, но, к сожалению, в Беларуси во многих сферах 1986 год продолжается и до сих пор.

Пока я замечаю, что власть находится в каком-то замешательстве, возможно, из-за тех больших чисел, которые знают они, но боятся сообщить журналистам и обществу", - заключил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

С каждым днем белорусским журналистам все труднее объективно рассказывать о ситуации в связи с распространением инфекции. Получить информацию от врачей и руководства больниц, которые работают с пациентами, инфицированными коронавирусом, практически невозможно. Они ссылаются на приказ Минздрава не общаться с прессой. Похожим образом ведут себя и другие чиновники и руководители организаций, чьи сотрудники оказались госпитализированы.

В программах государственных белорусских телеканалов негосударственные СМИ обвиняют негосударственную прессу в раздувании паники и распространении фейков. Между тем, Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась к Минздраву с заявлением под заголовком "Лучшая защита от фейков и паники — правдивая своевременная информация".

В обращении от имени БАЖ говорится о необходимости предоставления оперативной и достоверной информации о распространении коронавируса.

С аналогичным заявлением, с призывом к большему кругу адресатов выступили журналисты крупнейшего белорусского портала TUT.BY, также сотрудники информационного агентства БелаПАН и сайта Naviny.by.