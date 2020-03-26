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Президент Беларуси говорит, что трактор и водка помогут победить коронавирус, Владимир Путин только 25 марта выступил с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране, в Украине Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля.

Что происходит у наших соседей, как они подготовились к пандемии, какие меры принимают?

Участники этого выпуска "На карантине": Анастасия Васильева, глава профессионального союза работников здравоохранения "Альянс Врачей", белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич и главный редактор журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко.

Начало передачи в 14.00

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