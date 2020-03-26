Что происходит у наших соседей, как они подготовились к пандемии, какие меры принимают?

Участники этого выпуска "На карантине": Анастасия Васильева, глава профессионального союза работников здравоохранения "Альянс Врачей", белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич и главный редактор журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко.

Начало передачи в 14.00