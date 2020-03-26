aA
Президент Беларуси говорит, что трактор и водка помогут победить коронавирус, Владимир Путин только 25 марта выступил с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом в стране, в Украине Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля.
Что происходит у наших соседей, как они подготовились к пандемии, какие меры принимают?
Участники этого выпуска "На карантине": Анастасия Васильева, глава профессионального союза работников здравоохранения "Альянс Врачей", белорусский политолог и журналист Валерий Карбалевич и главный редактор журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко.
Начало передачи в 14.00
TOP новостей
В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (96)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...
LIVE / В студии Delfi "На карантине": что происходит в России, Украине и Беларуси? (28)
Президент Беларуси говорит, что трактор и водка...
Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (87)
Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...
Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (13)
26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Директор Паневежской больницы: последний тест скончавшегося пациента был отрицательным
25 марта Минздрав Литвы сообщил о 4 смерти от...