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Чего добиваются недемократические страны, распространяющие дезинформацию и пропаганду, связанную с коронавирусом, как быть с гуманитарной помощью из этих стран?

Участники дискуссии в студии DELFI: Старший аналитик Вильнюсского центра политического анализа Марюс Лауринавичюс, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, российский политолог и публицист Александр Морозов.

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