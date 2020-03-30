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Чего добиваются недемократические страны, распространяющие дезинформацию и пропаганду, связанную с коронавирусом, как быть с гуманитарной помощью из этих стран?
Участники дискуссии в студии DELFI: Старший аналитик Вильнюсского центра политического анализа Марюс Лауринавичюс, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, российский политолог и публицист Александр Морозов.
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