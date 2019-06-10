Литовские эксперты и общественные деятели примут участие в дискуссии "Национальные меньшинства или национальные общины: "Как корабль назовешь...?", которая пройдёт 10 июня в 12:00 в студии DELFI.

Согласно официальной статистике, около 14 процентов жителей Литвы составляют национальные меньшинства - это представители свыше 100 национальностей. Между тем в Конституции Литвы речь идет о национальных общинах. Если разница между этими понятиями? Кого считать в Литве меньшинством, а кого представителем общины? Почему в последнее время эти понятия противопоставляются друг другу?

Гости студии DELFI: юрист Европейского фонда прав человека Эвелина Добровольска, председатель Союза татарских общин Литвы Адас Якубаускас, директор Центра изучения культурных коммуникаций Григорий Поташенко и эксперт по этнополитике Имантас Мелянас.

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