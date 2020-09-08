Кирилл Галанов и Владислав Соколовский рассказали о переменах в Беларуси в студии Delfi.

Ведущий передачи - Дмитрий Семёнов.

Соколовский и его 27-летний коллега Кирилл Галанов прославились после того, как 6 августа во время праздника в Киевском сквере (Минск) включили легендарную песню В.Цоя "Перемен".

На следующий день они получили по 10 суток ареста за хулиганство и оказание сопротивления стражам порядка.