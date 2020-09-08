Кирилл Галанов и Владислав Соколовский рассказали о переменах в Беларуси в студии Delfi.
Ведущий передачи - Дмитрий Семёнов.
Соколовский и его 27-летний коллега Кирилл Галанов прославились после того, как 6 августа во время праздника в Киевском сквере (Минск) включили легендарную песню В.Цоя "Перемен".
На следующий день они получили по 10 суток ареста за хулиганство и оказание сопротивления стражам порядка.
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