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Тысячи белорусов вышли на улицы городов, протестуя против фальсификаций в ходе подсчета голосов на президентских выборах. Власть ответила насилием на мирный протест. Какое развитие может получить эта ситуация? Позволит ли гражданское общество власти украсть свой голос?

Участники дискуссии: белорусская журналистка Елена Данейко, исследовательница факультета политических наук и дипломатии Университета Витаутаса Великого Татьяна Чулицкая, доцент университета Витаутаса Великого Анджей Пушкто, преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витис Юркониc.

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