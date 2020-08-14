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От насилия власть в Беларуси перешла к тактике забалтывания проблемы. Люди продолжают выходить на улицы, бастуют предприятия. Пойдет ли власть на реальные переговоры, чем своим землякам могут помочь белорусы, проживающие в Литве и литовские политики?

Участники дискусии: белорусская журналистка Елена Данейко, Александр Дабравольский, член политсовета Объединенной гражданской партии, консультант штаба Светланы Тихановской, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, предприниматель Наталия Колегова и активист Виктория Андрукович.

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