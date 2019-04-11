В столичном районе Сантаришкес на этой неделе изменился порядок движения, сообщает городской муниципалитет.
© A.Didžgalvio nuotr.

На всей ул. Сантаришкю от ул. Скярсинес до ул. Жалюю яжеру в обоих направлениях появились полосы для общественного транспорта, появились новые знаки и разметка, регулирующие движение и правила стоянки.

"Наша цель - обеспечение удобного сообщения с самым большим медицинским городком. Один из способов – улучшение качества поездки на автобусах, приоритет общественного транспорта и повышение уровня безопасности участников движения", – цитируются в сообщении слова директора Susisiekimo paslaugоs Модесты Гусаровене.

"Кроме того, благодаря полосам A можно контролировать безответственных водителей, которые создают проблемы на пути карет скорой помощи и общественного транспорта, а ведь скорой очень важно как можно скорее доставить пациента в больницу. Мы надеемся на сознательность и понимание со стороны водителей", – сказала она.

После того как на ул. Сантаришкю появились полосы для общественного транспорта, там запретили стоянку вдоль дороги.

Кроме того, с учетом изменений на ул. Сантаришкю и П.Баублё также упразднили платные стоянки для машин.

Несколько недель назад компания Santaros parkavimo paslaugos открыла в Сантаришкском медицинском городке пятиэтажную стоянку для машин, рассчитанную на 1200 автомобилей. Это первая из трех стоянок, которые планировали открыть в 2019 году.

Многоэтажные стоянки строят по концессионному соглашению с Минздравом, подписанному в 2017 году. Согласно договору, появится 2250 новых мест и обновят 500 имеющихся.

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