На патриотическое шествие "Путем литовской государственности" 16 февраля собрались молодые люди, которые говорят, что 16 февраля для них - самый красивый праздник в году и они гордятся своей родиной.
Vasario 16-osios eisena
© Saulius Žiūra

"Молодежь может дать государству будущее – может работать, творить, создавать, просто свободно работать и творить. 16 февраля для меня - государство, свобода. Это радостный день, один из лучших дней в году", – сказала BNS 19-летняя студентка Вильнюсской художественной академии Валдоне.

Только из Вильнюса в шествии принимали участие 4500 школьников и студентов.

Шествие прошло от Кафедральной площади до кладбища Расу.

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