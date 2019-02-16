"Молодежь может дать государству будущее – может работать, творить, создавать, просто свободно работать и творить. 16 февраля для меня - государство, свобода. Это радостный день, один из лучших дней в году", – сказала BNS 19-летняя студентка Вильнюсской художественной академии Валдоне.
Только из Вильнюса в шествии принимали участие 4500 школьников и студентов.
Шествие прошло от Кафедральной площади до кладбища Расу.
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