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19 сентября вечером в парке Вингис прошел 12-й международный фестиваль "Вильнюсская феерия".
В столице прошел фестиваль "Вильнюсская феерия"
© DELFI / Tomas Vinickas

В конкурсной программе участвовали команды из Эстонии, Латвии и Польши. В соответствии с правилами, каждый фейерверк состоял из трех частей: это программа, отражающая самобытность страны, произвольная программа и обязательная.

Обязательная программа была выполнена под музыку произведений Людвига ван Бетховена, поскольку в этом году отмечают 250 лет со дня его рождения. Кульминация фестиваля - шоу команды BLIKAS под музыку популярных произведений Queen.

В конце фестиваля состоялся концерт Джорданы Буткуте.

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