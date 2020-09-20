В столице прошел фестиваль "Вильнюсская феерия"

В конкурсной программе участвовали команды из Эстонии, Латвии и Польши. В соответствии с правилами, каждый фейерверк состоял из трех частей: это программа, отражающая самобытность страны, произвольная программа и обязательная.

Обязательная программа была выполнена под музыку произведений Людвига ван Бетховена, поскольку в этом году отмечают 250 лет со дня его рождения. Кульминация фестиваля - шоу команды BLIKAS под музыку популярных произведений Queen.

В конце фестиваля состоялся концерт Джорданы Буткуте.