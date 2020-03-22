"После того как из Китая появилась информация о вирусе, многие жители запаслись средствами защиты, которые, возможно, так и останутся неиспользованными, но врачи в них нуждаются именно сейчас. И это не метафора,– сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. – Граждане Литвы уже немало жертвовали в сложных ситуациях, я надеюсь, их помощь поможет нам защитить врачей, пока в город доставляют заказанную защиту".

Муниципалитет получил от врачей информацию о том, что средств защиты осталось на полдня, поэтому было решено обратиться за помощью к жителям.



"Имеющуюся инфраструктуру мы должны и можем использовать для этого важного дела, – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. – Если увидим потребность, то создадим возможность жертвовать средства защиты в разных местах города".

Вильнюсский муниципалитет доставляет в больницы и небольшое количество средств, поскольку больницы в них нуждаются. Врачи могут воспользоваться всеми неиспользованными – чистыми и безопасными средствами. Подходят новые маски всех типов в герметичных упаковках, респираторы (FFP2, FFP3). Нужны комбинезоны с капюшонами, защитные очки, щитки, резиновые перчатки, бахилы, фартуки, одноразовые шапочки.

Принимается любое, даже скромное количество средств. Просьба оставлять их в герметичных упаковках в контейнере "Окно жизни для врачей" у здания муниципалитета, со стороны ул. Львово (напротив центра 3 Burės).

Все инструкции по безопасной упаковке можно найти на контейнере. Информация об акции в интернете: https://www.facebook.com/events/502465417332121/.