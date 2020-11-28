В столице Литвы зажгли огни на главной рождественской елке

Журналисты Delfi зафиксировали у елки немало людей, хотя городские власти просили людей не собираться на площади.

"Идею этой елки я вынашивал несколько лет, она лишь ждала подходящего момента. Этот год своими трансформациями напоминает сюрреализм. В результате появилось желание изменить форму рождественской елки и создать непредсказуемую, современную инсталляцию. В этом году елка отличается от своих предшественниц – она трансформируется, выходит за свои пределы", – сказал представитель "Студии праздников" автор елки Доминикас Концявичюс.

Рождественская елка на Кафедральной площади – современная красочная композиция шириной 26 м и высотой 24 м. Металлическую конструкцию украсили 6000 еловых лап и почти 4 км гирлянд, 800 шт. серебристых елочных игрушек и 150 кв м зеркал.

25 специалистов из разных сфер полгода разрабатывали технические решения для осуществления задумки. Монтаж конструкций занял около 2 недель, в нем участвовали 10 человек.

Огни на елке зажег мэр города Ремигиюс Шимашюс, который поздравил жителей с приближающимися праздниками.

"Сюрреальная елка – как раз кстати, ведь когда реальность становится колючей и сложной, спасение кроется в творчестве, воображении. Давайте отмечать в этом году Рождество, посвящая его открытиям и познанию. Когда не можешь пригласить на свидание в город, пригласи город на свидание!" – сказал мэр.