В саду Тиунэ Сугихары, на берегу Вилии (Нерис) уже распустились первые цветы сакур. Это зафиксировали фотографы портала DELFI.
Похоже, в ближайшие дни на сакурах распустятся все цветы. Значит, в выходные сад посетит множество горожан и гостей столицы.
Сакуры очень чувствительны к заморозкам. Однако этот апрель - благоприятен для их цветения. Согласно прогнозам, по ночам температура будет положительной, поэтому заморозки сакурам не грозят.
Портал GRYNAS.lt напоминает, что в прошлом году сакуры зацвели во второй половине апреля, в 2017 г. бутоны замерзли, и сакуры не цвели, в 2016 г. - сакуры также цвели в апреле, в 2015 г. сакуры зацвели 22 апреля, в 2014 г. 11 апреля, в 2013 и 2012 гг. – в мае, а в 2011 г. - в конце апреля.
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