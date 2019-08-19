В столице Литвы в понедельник вечером разразилась гроза

Метеорологи предупреждали, что в понедельник вечером и в ночь на вторник грозовые облака охватят всю Литву.
Компания Grinda обратилась к жителям с призывом быть предельно внимательными: Внимание! В понедельник вечером и в ночь на вторник в Вильнюсе будет идти сильный дождь, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Возможен град. Первые капли дождя в столице появились в 18-19 ч., однако сильный дождь будет идти в 22-23 ч. Будьте внимательны! Помните о безопасности во время грозы!".
О серьезных последствиях и пострадавших во время дождя пока не сообщалось.
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