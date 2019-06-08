"Шествие "За равенство!" в рамках Baltic Pride 2019 - это не только мероприятие, во время которого мы празднуем то, кем мы являемся, но и протест, во время которого мы требуем равных прав членам общины ЛГБТ", – сказано в сообщении Литовской лиги геев.

Среди участников шествия были и политики. Один из них - социал-демократ Гинтаутас Палуцкас - сказал DELFI, что пришел на шествие ради солидарности с друзьями и знакомыми.

"Хочу, чтобы они могли жить так, как живу я, с человеком, которого любят", – сказал он.

На вопрос, как он в целом оценивает ситуацию с ЛГБТ в Литве, он ответил - очень плохо.

"Они, если живут вместе, не располагают элементарными социо-экономическими правами. В больнице, если партнер заболел, ты не являешься его представителем. Это ненормально. Также есть вопрос наследства, совместно нажитого имущества. Налоговый вопрос – не решен. Для всех партнеров эти правила должны быть одинаковыми", – сказал Палуцкас, подчеркнув, что не видит никакой угрозы для традиционных семей.

Официально шествие длилось с 13 до 15 ч. После шествия жителей и гостей города приглашают на праздник, который состоится под открытым небом в парке у Paviljonаs, радужного пешеходного перехода и офиса ЛЛГ.

В странах Балтии такие шествия проходят раз в год - по очереди в каждой из стран. В прошлом году в Риге в шествии участвовали больше 8000 человек.

"В 2016 году в Вильнюсе мы планировали, что на шествие придет около 1000 человек, пришли 3000. От звезд, от погоды, много от чего это зависит, люди принимают решение в последний момент. Сейчас у нас зарегистрировано около 5000 человек. Я думаю, в этом году число участников достигнет 10 000", – сказал BNS глава ЛЛГ Владимир Симонко.

После шествия стало известно, что эти смелые ожидания исполнились.

По словам Симонко, для поддержания порядка во время шествия велось сотрудничество с полицией.

"Полиция наблюдает за ситуацией, они не думают, что в этом году случится что-то особенное. Не секрет, что организуют несколько акций, но они будут проходить в другом месте", – сказал Симонко.

DELFI связался с представителем Департамента полиции Рамунасом Матонисом, который заверил, что никаких жалоб в связи с шествием не поступало. По словам Матониса, никто не был задержан, не поступало никаких сообщений в связи с этим мероприятием.

Ограничение движения

Во время шествия планируют ограничить движение, в том числе и движение общественного транспорта.

С 11 до 15 ч., будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между Лукишкской и Кафедральной площадью, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё.

С 7 до 15 ч. запрещено оставлять автомобили на проспекте Гедиминаса между Лукишкской и Кафедральной площадью, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё и на стоянках около Кафедральной площади и Литовской академии музыки и театра.

Также намечаются временные изменения в маршрутах общественного транспорта: с 11 до 15 ч. меняется маршрут 10, 11, 33 и 89 автобусов.

С 12.30 до 15 ч. меняется маршрут автобуса 1G, 53, 88 автобусов, а также 2, 3, 6, 12, 14 и 20 троллейбусов.