11 - 12 апреля 2018 года в Вильнюсе состоится 5-й Форум свободной России (ФСР). В рамках его работы продолжится начатое на прошлых четырех Форумах обсуждение ключевых проблем российской и международной политики и сценариев преодоления Россией цивилизационного, политического и экономического тупика, сообщает секретариат ФСР.
© DELFI / Konstantin Ameliuškin

Форум пройдет в традиционном открытом формате - в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты.

В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.

Статьи по теме:
Форум свободной России в Литве обсудит выборы и расширение "Списка Путина"  (61)
Адвокат Марк Фейгин о санкциях, как форме юстиции, коррупции, холодной войне и любви россиян к Путину  (567)

В центре внимания 5-го Форума следующие темы:
- Итоги президентских выборов в России. Новая политическая конфигурация;
- Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима;
- Санкции. Дополнение и продвижение «списка Путина»;
- Частные войны Путина и изменение роли РФ в системе международных отношений;
- «Левый поворот» или «правый курс» - сценарии развития России;
- Деятельность русских эмигрантских структур в Европе.

Вместе с тематическими секциями состоится презентация нового проекта Форума и пройдут выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.

Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества. Новым участникам по-прежнему нужно представить две рекомендации, говорится на сайте Форума.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе завершился Форум свободной России (35)

В Вильнюсе завершился начавшийся в воскресенье Форум...

Форум свободной России в Вильнюсе: возможно ли преодоление имперского проклятия? прямая трансляция (91)

4 декабря 2017 в Вильнюсе продолжает работу 4-й Форум...

Каспаров: никто, даже Путин не знает, сколько продержится режим (228)

Россия стала страной-изгоем, ее инициативы в...

Форум свободной России в Вильнюсе: Россия на чекистском крюке (387)

3 декабря 2017 в Вильнюсе открывается очередной 4-й Форум...

"Список Путина": форум в Вильнюсе определит виновных в ситуации в России (366)

В ходе Форума свободной России в Вильнюсе его...

Общество

Выясняются новые детали изнасилования: полиция ломала дверь (1)

Выясняются новые детали группового изнасилования...

В столице Литвы пройдет пятый Форум свободной России (17)

11 - 12 апреля 2018 года в Вильнюсе состоится 5-й Форум...

Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Литва выпустит "зеленые облигации" (3)

В понедельник правительство Литвы решило выпустить...

Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)

В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...

TOP новостей

ССР дозирует информацию о скандале в Центре крови: кое о чем умалчивают (4)

8 апреля после обеда стало известно о том, что в конце...

"Содра" займется неплательщиками алиментов (2)

Государство готовит сюрприз лицам, которые скрываются...

О намерениях баллотироваться в президенты заявили еще два политика (8)

По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на...

Глава Минздрава призывает оскандалившегося Чаплинскаса принять решение (2)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Шокирующее видео: в Плунге пьяная мать удивила даже полицию (6)

В фейсбуке появилась шокирующая видеозапись – пьяная...