Форум пройдет в традиционном открытом формате - в его работе примут участие российские гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры и журналисты.
В числе участников Форума: Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Андрей Илларионов, Марк Фейгин, Константин фон Эггерт, Аркадий Бабченко, Марат Гельман, Владимир Ашурков, Евгения Чирикова, Нателла Болтянская и другие.
В центре внимания 5-го Форума следующие темы:
- Итоги президентских выборов в России. Новая политическая конфигурация;
- Стратегия российской оппозиции в условиях персоналистского режима;
- Санкции. Дополнение и продвижение «списка Путина»;
- Частные войны Путина и изменение роли РФ в системе международных отношений;
- «Левый поворот» или «правый курс» - сценарии развития России;
- Деятельность русских эмигрантских структур в Европе.
Вместе с тематическими секциями состоится презентация нового проекта Форума и пройдут выборы Постоянного комитета - руководящего органа Форума свободной России.
Участником Форума может стать каждый, кто разделяет ценности демократии и считает Россию частью цивилизованного международного сообщества. Новым участникам по-прежнему нужно представить две рекомендации, говорится на сайте Форума.
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