Трасса марафона проходит вдоль реки Нерис (Вилия), затем через Жверинас, парк Вингис, проспект Гедиминаса и Старый город.

Участники марафона должны пробежать два круга, а полумарафона – один.

Участники Вильнюсского марафона Danske Bank могли выбирать из 4 дистанций: марафон, полумарафон от Rimi, Lympo 10 км и Семейный забег Rimi 4,2 км.

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