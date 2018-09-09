Трасса марафона проходит вдоль реки Нерис (Вилия), затем через Жверинас, парк Вингис, проспект Гедиминаса и Старый город.
Участники марафона должны пробежать два круга, а полумарафона – один.
Участники Вильнюсского марафона Danske Bank могли выбирать из 4 дистанций: марафон, полумарафон от Rimi, Lympo 10 км и Семейный забег Rimi 4,2 км.
Студенты и школьники состязаются на дистанции 3 км, а дети – 200 м - в детском забеге #BEACTIVE.
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