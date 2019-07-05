"Мы - свидетели прекрасных перемен, после реконструкции возрождаются различные общественные места - площади, привлекающие людей и использующиеся для проведения различных мероприятий, фестивалей. Вильнюсцы 10 лет ждали возрождения этого фонтана, с ним у многих связаны наилучшие воспоминания. Я убежден, что это место станет еще одним местом притяжения в столице", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Фонтан открыли под трансляцию оперы "Саломея" Р.Кастеллуччи (музыка Р.Штрауса).
Реконструкцию фонтана провела компания Poolservice.LT. При реконструкции сохранили аутентичность фонтана (автор проекта оригинального фонтана - архитектор Александрас Статис).
Из бюджета мэрии на все работы выделили около 300 000 евро, еще около 240 000 выделил Театр оперы и балета.
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