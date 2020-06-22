В столице Литвы на Лукишкской площади появится пляж

"Южные курорты в Европе прикрыли двери, а пляжи Балтийского моря в этом году будут полны людей, поэтому приглашаем горожан и гостей столицы отдыхать в Вильнюсе. Этим летом Вильнюс превратится в курорт, в этом вы убедитесь во вторник", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.
Пляж площадью 1660 кв. м с понедельника насыпают на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы Telia TV, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.
"Во время карантина о Вильнюсе заговорили во всем мире. Офис в Паланге, а пляж – в столице, это часть новой реальности, которая меняет нашу жизнь к лучшему. Работа и развлечения сейчас там, где находимся мы сами", – сказала Бируте Эймонтайте, представитель Telia Lietuvа.
Пляж будет открыт 23 июня.
Вильнюсский муниципалитет борется с последствиями коронавируса, поэтому уже разрешил устроить кафе в разных свободных местах Старого города - в парках и скверах, на тротуарах. В начале июля город превратится в большую художественную галерею под открытым небом – проект Menas be stogo дарит художникам 100 стендов уличной рекламы, на которых с 7 июля будут представлены работы художников.
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