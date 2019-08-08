Утром движение было осложнено на ул. Т.Нарбуто, С.Баторо, Киртиму, Гележинё Вилко под кольцом на проспекте Саванорю. Об этом в фейсбуке сообщила компания Susisiekimo paslaugos. По данным компании, движение несколько замедлено, общественный транспорт курсирует по расписанию.

"На затопленных участках дежурят работники компании Grinda. Если вы заметили проблемы на дорогах, звоните по номеру 1355", – сказано в сообщении.

В 10.13 ч. работники Grinda сообщили, что из-за высокого уровня воды движение с ул. Киртиму направляется через кольцо на ул. Ферменту.

Позже Grinda информировала, что работа насосной была восстановлена и движение на ул. Киртиму - восстановлено.

Позже представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс информировал DELFI, что ситуация на дорогах в столице нормализовалась. Если снова усилятся осадки, о ситуации на дорогах информируют дополнительно.