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На части столичных улиц меняется порядок. С 1 мая платными станут стоянки у пляжей в Вильнюсе - около озер Бальсис, Тапяляй, Бальжис и у 1 и 2 пляжей в Валакампяй. Там плата будет такой, как в желтой зоне. Изменения коснутся многих улиц Антакальниса и Науяместиса, где до сих пор была зеленая зона - на этой неделе ждут изменения. Пока длятся работы по изменению разметки надо следить за знаками, указывающими, где стоянка платная.
В столице Литвы больше стоянок для автомобилей станут платными
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Мы следим за те, насколько заполнены места на стоянках, на тех территориях, где в часы пик заполненность превышает 85%, мы подготовили новую разметку зон и понемногу осуществляем этот план", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

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С 28 апреля зеленая зона парковки будет на Антакальнисе у въезда в парк Сапег и стоянка около дома 26А на ул. Антакальнё. Зеленые зоны появятся на части ул. Наугардуко, между у. Кауно и Ешминимку, на части ул. Смоленско, Витянё, Швитригайлос между ул. Кауно и Панярю, на части ул. Альгирдо между ул. Кауно и Гележинкялё, ул. Кауно и Панярю и стоянка на ул. В.Кудиркос, 22. В зеленой зоне плата составляет 0,3 евро в час. Платить надо с понедельника по субботу с 8 до 18 ч.

С 1 мая по 30 сентября желтая зона действует около озер Бальсис, Тапяляй, Бальжис и у 1 и 2 пляжей в Валакампяй. Плата составляет 0,6 евро в час, все 7 дней в неделю с 8 до 20 ч.

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