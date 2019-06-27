В столице Литвы автомобиль сбил лося

В социальных сетях сообщается о том, что 26 июня автомобиль сбил лося на ул. Гурю. Правда, на фото видно, что животное в результате ДТП не погибло, но было серьезно ранено. По словам местных жителей, лося застрелили охотники.
Однако жители обеспокоены, они сообщают, что, возможно, те же охотники ходят по Павильнюсскому региональному парку в поисках лосихи, чей детеныш попал под машину.
"Сегодня на ул. Гурю, у Минского шоссе, был сбит лось. Его застрелили охотники. Осталась лосиха. Полиция предупредила, что на этом участке в течение недели можно ездить только на скорости 40 км/ч, поскольку лосиха будет искать своего малыша. Соседи в понедельник утром видели на Рибишкской тропе троих охотников, вероятно, они охотились Павильнюсском региональном парке. Возможно, они и вспугнули животных", - пишут пользователи Facebook.
Портал GRYNAS.lt интересовался у представителей Департамента охраны окружающей среды, разрешена ли охота в Павильнюсском региональном парке и что делать, если водитель сбил животное.
Представитель департамента Ева Крикштопайтите сказала, что в таких случаях обязательно надо информировать представителей департамента по номеру 8 5 2732995 или звонить по номеру 112. Необходимо точно указать место, описать, в каком состоянии находится животное (мертвое, раненое и т.д.). Дежурный департамента принимает решение, как поступить: вызывать охотников, службу помощи животным, другие службы. Главное – водитель не имеет право взять себе сбитое животное, за это грозит административная ответственность.
Крикштопайтите заметила, что охотники могут охотиться только на охотничьих угодьях, где получены разрешения. В разрешениях указаны условия и ограничения, указано в какое время и каким способом можно охотиться на охраняемых территориях (парках, заповедниках и др.). В черте города охота запрещена, за исключением тех случаев, когда департамент выдает специальные разрешения в связи с регулированием численности популяции (например, бобров).
"Все охотники обязаны соблюдать эти правила. Жители, заметившие нарушение закона об охоте, должны сообщить об этом в департамент по номеру 8 5 2732995 или по номеру 112", – информирует Крикштопайтите.
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