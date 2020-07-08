В Старом городе Вильнюса начинало действовать кольцевое движение: что необходимо знать?

"Самое главное - не спешить и следовать в жилую зону на установленной скорости (20 км/ч), чтобы успевать следить за дорожными знаками. А если уже и случилось так, что вы ошиблись и въехали не в тот проезд, то спокойно выезжайте из него и направляйтесь в нужный. Или просто оставьте автомобиль на паркинге и преодолевайте оставшееся расстояние пешком от одной зоны до другой, прогуливаясь и любуясь Старым городом", - посоветовал заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.\

По его словам, очень важно заранее спланировать маршрут, изучить схемы, которые можно найти как в Интернете (www.senamiestis2030.lt), так и возле въездов в Старый город, и выбрать наиболее удобный для вас въезд и место парковки.

Из опыта зарубежных стран видно, что большинство будет испытывать неудобство только в течение первых трех месяцев из-за необходимости менять свои привычки, но позднее, свыкнувшись с новшествами, с уменьшением дорожного движения, все смогут почувствовать более тихий и чистый город, преимущества более привлекательного досуга в сердце города. Одним из наиболее ярких примеров такой системы является Стокгольм, в котором за желание пересечь центр города необходимо заплатить, а при желании доехать до необходимого места приходится делать немаленький круг – так жителей города побуждают к пешим прогулкам, передвижению на велосипедах или на общественном транспорте. Таким образом, пересекая Старый город, не загрязнять окружающую среду.

Почему в Старом городе Вильнюса необходимо кольцевое движение?

Решение о введении кольцевого движения было принято с целью сокращения транзитного движения. В настоящее время транзитный трафик в центре Вильнюса составляет 40 процентов, а в утреннее время - до 70 процентов. Поток автомобилей в этой части города увеличивает уровень загрязнения и шума, снижает безопасность участников дорожного движения, и все это негативно сказывается как на состоянии исторических зданий, так и на качестве жизни или отдыха. Поэтому было принято решение ввести кольцевое движение и таким образом исключить возможность использования улиц Старого города для сокращения своего маршрута.

Что меняется с 7 июля?

7 июля начался новый этап организации дорожного движения в Старом городе, движение будет осуществляться по четырём кольцам, которые охватят весь исторический центр города. Основные въезды будут на улицах Траку, Исландиёс, Субачяус и Латако, а выезды - на улицах Вису Швентую, Клайпедос, Рудининку и Университето. Каждое кольцо будет иметь 1-2 выезда.

Eismo pokyčiai Vilniuje © Vilniaus miesto savivaldybė

Чтобы водителям было легче запомнить маршруты, Старый город кольцами разделен на четыре цветных зоны: коричневая (зона ул. Траку), оранжевая (зона ул. Исландийос) и фиолетовая (зона ул. Субачяус) и голубая (зона ул. Латако).

Что означает "кольцевое движение"?

Кольцевое движение означает, что если вы въехали в Старый город с одной стороны, то и выехать сможете только в той же части Старого города, поэтому не будет возможности пересечь Старый город насквозь. На территорию Старого города можно будет попасть и по более маленьким улочкам, однако все они будут относиться к одному из четырех колец.

Будут ли установлены знаки, которые помогут ориентироваться при кольцевом движении?

Движение по каждому кольцу будет односторонним и будет регулироваться запрещающими дорожными знаками и ограждениями. Главное – следить за знаками и не превышать рекомендованную скорость движения.

Как узнать, какой въезд вам нужен?

Найти нужный въезд будет достаточно просто – для этого необходимо заранее посмотреть на карте, в какой цветовой зоне находится ваша цель, и станет ясно, по какой улице Вы должны въехать в Старый город. Привыкнуть к изменениям дорожного движения поможет использование маршрутных приложений, таких как "Waze" или "Google Maps".

Какую пользу получат предприниматели и жители Старого города?

Жители Старого города по-прежнему смогут подъезжать к своим домам, однако может измениться маршрут заезда и выезда. Введение кольцевого движения направлено на улучшение качества жизни жителей Старого города - они смогут радоваться уменьшению автомобильного движения, шума и наслаждаться чистым воздухом.

Эти изменения предоставят новые возможности для предпринимателей. Меньше машин - больше пешеходов, велосипедистов и клиентов. Для того, чтобы предпринимателям было легче адаптироваться к изменениям, будут предусмотрены временные промежутки, в течение которых они смогут удобно доставлять товары по наиболее удобному маршруту и выгружать их.

Будут ли изменения при выдаче разрешений на паркинг для жителей Старого города?

Об изменившемся порядке организации дорожного движения жители Старого города будут лично уведомляться при помощи писем, SMS-сообщений, а также в городе появятся информационные листки. Имеющиеся у жителей разрешения на паркинг будут действительны на всей охваченной территории, поэтому никаких особых конкретных действий предпринимать не требуется.

Быстро и удобно продлить имеющееся или получить новое разрешение можно будет в электронном виде на веб-сайте www.parking.lt. Также вы можете обратиться в один из Центров по обслуживанию клиентов по адресу: пр. Гедимино 9А (площадь Винцо Кудиркос) и ул. Гележинкелио 16 (Вильнюсский железнодорожный вокзал, центральное здание).

Как будет организовано движение такси и перевозчиков?

Такси и другие поставщики услуг по перевозке также смогут взять или высадить клиентов, соблюдая правила кольцевого движения. Для удобства клиентов и водителей в центре Старого города в будущем планируется оборудовать места для посадки и высадки клиентов.

Будут ли изменения в организации движения общественного транспорта?

На данном этапе система движения общественного транспорта останется без изменений. Горожане и гости столицы по-прежнему смогут удобно пользоваться 89-м и другими регулярными автобусными маршрутами. Для удобства пассажиров на подъезде к Ратушной площади будет оборудована новая остановка общественного транспорта. На ней будут останавливаться автобусы 89 маршрута, которые следуют к железнодорожному вокзалу. Автобусы, которые следуют от железнодорожного вокзала, будут останавливаться на обычной остановке "Ратуша".

Также минимально изменится движение автобусов возле Ратушной площади - при движении в направлении улицы Диджиойи они будут двигаться по более короткому кольцу, чем ранее.

По возможности будет продолжать курсировать более дружественный к окружающей среде транспорт, адаптированный для представителей всех групп общества.

Какое влияние окажет кольцевое движение на движение велосипедистов и самокатчиков?

Основным изменением для велосипедистов или самокатчиков является то, что при движении на улицах Старого города с односторонним движением с оборудованными велосипедными дорожками, а также и без них, отныне можно будет перемещаться не только по направлению автомобильного движения, но и в противоположном направлении - против автомобильного движения. Одним из примеров являются улицы Клайпедос, Субачяус или Траку, где до настоящего времени движение велосипедистов осуществлялось только по направлению движения автомобилей, а теперь можно будет двигаться против направления движения. Здесь велосипедные дорожки не оборудованы, поэтому рекомендуем двигаться по правой стороне дороги, чтобы можно было безопасно разминуться с автомобилем. На тех улицах, где оборудованы полосы движения, на таких как Руднинку, Диджиойи, Доминикону или Университето, велосипедисты двигаются вместе с автомобилями, а на велосипедной дорожке - против движения автомобилей. На улице с двусторонним движением, в частности на улице Вокечю, движение велосипедистов и самокатчиков осуществляется вместе с автомобильным движением, как и было до сих пор.

Просим водителей быть внимательными, не обгонять велосипедистов, соблюдать безопасную скорость движения 20 км/час.

Тротуары в Старом городе предназначены в первую очередь для пешеходов – с них удалены полосы для движения велосипедистов. Это означает, что велосипедистам или самокатчикам рекомендуется двигаться по улице, но не запрещается пользоваться и тротуарами, однако необходимо помнить, что пешеходы имеют преимущество. Согласно правилам дорожного движения, при движении с пешеходами необходимо передвигаться со скоростью, которая близка к скорости движения пешехода.



Какие штрафы будут применяться к тем, кто не будет соблюдать порядок кольцевого движения?

Такие же, как и к тем, кто не соблюдает правила дорожного движения. Новый порядок дорожного движения будет контролироваться с помощью городских камер наблюдения, а зафиксированные нарушения будут передаваться в Службу дорожной полиции Литвы. Позже будет протестирована система видеонаблюдения с распознаванием номеров, которая будет автоматически фиксировать въезд автомобилей в различные зоны. Со временем, в местах, где сейчас установлены гранитные столбики и другие физические барьеры, появятся новые умные подъемные шлагбаумы, распознающие номера машин.

Где можно получить более подробную информацию о новом порядке движения и найти схемы?

Более подробную информацию об изменениях жители Вильнюса и другие заинтересованные лица смогут найти на веб-сайте www.senamiestis2030.lt. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: kilpinis@vilnius.lt