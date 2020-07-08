В Старом городе Вильнюса действует кольцевое движение: что необходимо знать?

"Самое главное - не спешить и следовать в жилую зону на установленной скорости (20 км/ч), чтобы следить за дорожными знаками. А если уже и случилось так, что вы ошиблись и въехали не в тот проезд, то спокойно выезжайте из него и направляйтесь в нужный. Или просто оставьте автомобиль на паркинге и идите дальше пешком, прогуливаясь и любуясь Старым городом", - посоветовал вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

По его словам, очень важно заранее продумать маршрут, изучить схемы, которые можно найти как в Интернете (www.senamiestis2030.lt), так и возле въездов в Старый город, и выбрать наиболее удобный для вас въезд и место парковки.

Из опыта зарубежных стран видно, что большинство будет испытывать неудобство только в течение первых трех месяцев из-за необходимости менять свои привычки, но позднее, свыкнувшись с новшествами, с уменьшением интенсивности движения, все почувствуют тишину в городе и чистоту воздуха, преимущества привлекательного досуга в сердце города. Одним из наиболее ярких примеров такой системы является Стокгольм. В этом городе за пересечение центра города надо платить, а при желании доехать до необходимого места приходится делать немаленький круг – так жителей города побуждают к пешим прогулкам, передвижению на велосипедах или на общественном транспорте. Таким образом снижают уровень загрязнения окружающей среды.

Почему в Старом городе Вильнюса необходимо кольцевое движение?

Решение о введении кольцевого движения было принято с целью сокращения транзита. В настоящее время транзитный трафик в центре Вильнюса составляет 40%, а в утреннее время - до 70%. Поток автомобилей в этой части города увеличивает уровень загрязнения и шума, снижает безопасность участников дорожного движения, и все это негативно сказывается как на состоянии исторических зданий, так и на качестве жизни или отдыха. Поэтому было принято решение ввести кольцевое движение и таким образом исключить возможность использования улиц Старого города для сокращения своего маршрута.

Что изменилось с 7 июля?

7 июля начался новый этап организации дорожного движения в Старом городе, движение осуществляется по четырём кольцам, которые охватят весь исторический центр города. Основные въезды будут на улицах Траку, Исландиёс, Субачаус и Латако, а выезды - на улицах Вису Швянтую, Клайпедос, Рудининку и Университето. Каждое кольцо будет иметь 1-2 выезда.

Eismo pokyčiai Vilniuje © Vilniaus miesto savivaldybė

Чтобы водителям было легче запомнить маршруты, Старый город кольцами разделен на четыре цветных зоны: коричневая (зона ул. Траку), оранжевая (зона ул. Исландиёс) и фиолетовая (зона ул. Субачаус) и голубая (зона ул. Латако).

Что означает "кольцевое движение"?

Кольцевое движение означает, что если вы въехали в Старый город с одной стороны, то и выехать сможете только в той же части Старого города, поэтому не будет возможности пересечь Старый город транзитом. На территорию Старого города можно будет попасть и по более маленьким улочкам, однако все они будут относиться к одному из четырех колец.

Будут ли установлены знаки, которые помогут ориентироваться при кольцевом движении?

Движение по каждому кольцу будет односторонним и будет регулироваться запрещающими дорожными знаками и ограждениями. Главное – следить за знаками и не превышать рекомендованную скорость движения.

Как узнать, какой въезд вам нужен?

Найти нужный въезд будет достаточно просто – для этого необходимо заранее посмотреть на карте, в какой зоне находится ваша цель, и станет ясно, по какой улице Вы должны въехать в Старый город. Привыкнуть к изменениям дорожного движения поможет использование маршрутных приложений, таких как "Waze" или "Google Maps".

Какую пользу получат предприниматели и жители Старого города?

Жители Старого города по-прежнему смогут подъезжать к своим домам, однако может измениться маршрут заезда и выезда. Введение кольцевого движения направлено на улучшение качества жизни жителей Старого города - они смогут радоваться уменьшению интенсивности движения, шума и наслаждаться чистым воздухом.

Эти изменения предоставят предпринимателям новые возможности. Меньше машин - больше пешеходов, велосипедистов и клиентов. Для того, чтобы предпринимателям было легче адаптироваться к изменениям, будут предусмотрены временные промежутки, в течение которых они смогут удобно доставлять товары по наиболее удобному маршруту и выгружать их.

Будут ли изменения при выдаче разрешений на паркинг для жителей Старого города?

Об изменившемся порядке организации дорожного движения жители Старого города будут лично уведомлены по почте, SMS-сообщениями, а также в городе появятся информационные стенды. Имеющиеся у жителей разрешения на паркинг будут действительны на всей охваченной территории, поэтому никаких особых конкретных действий предпринимать не требуется.

Быстро и удобно продлить имеющееся или получить новое разрешение можно будет в электронном виде на веб-сайте www.parking.lt. Также вы можете обратиться в один из Центров по обслуживанию клиентов по адресу: пр. Гедимино, 9А (площадь В.Кудиркос) и ул. Гележинкелё, 16 (Вильнюсский железнодорожный вокзал, центральное здание).

Как будет организовано движение такси и перевозчиков?

Такси и другие поставщики услуг по перевозке также смогут взять или высадить клиентов, соблюдая правила кольцевого движения. Для удобства клиентов и водителей в центре Старого города в будущем планируется оборудовать места для посадки и высадки клиентов.

Будут ли изменения в организации движения общественного транспорта?

На данном этапе система движения общественного транспорта останется без изменений. Горожане и гости столицы по-прежнему смогут удобно пользоваться 89-м и другими регулярными автобусными маршрутами. Для удобства пассажиров на подъезде к Ратушной площади будет оборудована новая остановка общественного транспорта. На ней будут останавливаться автобусы 89 маршрута, которые следуют к железнодорожному вокзалу. Автобусы, которые следуют от железнодорожного вокзала, будут останавливаться на обычной остановке "Ратуша".

Также минимально изменится движение автобусов возле Ратушной площади - при движении в направлении улицы Диджёйи они будут двигаться по более короткому кольцу, чем ранее.

По возможности будет продолжать курсировать более дружественный к окружающей среде транспорт, адаптированный для представителей всех групп общества.

Какое влияние окажет кольцевое движение на движение велосипедистов людей на самокатах?

Основным изменением для велосипедистов или водителей самокатов является то, что при движении на улицах Старого города с односторонним движением с оборудованными велосипедными дорожками, а также и без них, отныне можно будет перемещаться не только по направлению автомобильного движения, но и в противоположном направлении - против автомобильного движения. Одним из примеров являются улицы Клайпедос, Субачаус или Траку, где до настоящего времени движение велосипедистов осуществлялось только по направлению движения автомобилей, а теперь можно будет двигаться против направления движения. Здесь велосипедные дорожки не оборудованы, поэтому рекомендуем двигаться по правой стороне дороги, чтобы можно было безопасно разминуться с автомобилем. На тех улицах, где оборудованы полосы движения, на таких как Руднинку, Диджёйи, Доминикону или Университето, велосипедисты двигаются вместе с автомобилями, а на велосипедной дорожке - против движения автомобилей. На улице с двусторонним движением, в частности на улице Вокечю, движение велосипедистов и водителей самокатов осуществляется вместе с автомобильным движением, как и было до сих пор.

Просим водителей быть внимательными, не обгонять велосипедистов, соблюдать безопасную скорость движения 20 км/час.

Тротуары в Старом городе предназначены в первую очередь для пешеходов – с них удалены полосы для движения велосипедистов. Это означает, что велосипедистам или водителям самокатов рекомендуется двигаться по улице, но не запрещается пользоваться и тротуарами, однако необходимо помнить, что преимущество за пешеходами. Согласно правилам дорожного движения, при движении рядом с пешеходами необходимо передвигаться со скоростью, которая близка к скорости движения пешехода.



Какие штрафы будут применяться к тем, кто не будет соблюдать порядок кольцевого движения?

Такие же, как и к тем, кто не соблюдает правила дорожного движения. Новый порядок дорожного движения будет контролироваться с помощью городских камер наблюдения, а зафиксированные нарушения будут передаваться в Службу дорожной полиции Литвы. Позже будет протестирована система видеонаблюдения с распознаванием номеров, которая будет автоматически фиксировать въезд автомобилей в различные зоны. Со временем, в местах, где сейчас установлены гранитные столбики и другие физические барьеры, появятся новые разумные подъемные шлагбаумы, распознающие номера машин.

Где можно получить более подробную информацию о новом порядке движения и найти схемы?

Более подробную информацию об изменениях жители Вильнюса и другие заинтересованные лица смогут найти на веб-сайте www.senamiestis2030.lt. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: kilpinis@vilnius.lt